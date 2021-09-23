«Люблю русский народ»: Глуховский ответил критикам его речи на премии GQ

Писатель Дмитрий Глуховский считает, что провластные комментаторы и СМИ извратили его речь о политической ситуации в России, произнесённую на премии GQ «Человек года — 2021». В беседе с NEWS.ru он заявил, что его пытаются выставить русофобом за его мнение. Он также заявил, что революция не изменит жизнь в России к лучшему, что со временем несправедливости в стране станет меньше, а угроза войны со странами Запада это иллюзия, раздуваемая политическими ток-шоу. Писатель подчеркнул, что не называл русский народ «овощами». Вместе с тем он выразил понимание политики Запада, который «аккуратно оцепляет» сегодняшнюю Россию.

— В своей речи вы сравнили политическую ситуацию в России со сказкой «Чиполлино» и сказали об борьбе «оккупационного режима фруктов против народа овощей»...

— Мои слова, произнесённые на премии GQ, комментаторы и СМИ извратили так, будто бы я обозвал русский народ овощами. Хотя там было сказано всё в точности до наоборот. Сказано было, что наш народ куда умнее, чем считает наша власть. А в книге Джанни Родари «Чиполлино», о которой я говорил, всё так: народ там изображён в виде овощей, а элита и власть — в виде фруктов. Но жаловаться тут бессмысленно: мою речь они извратили намеренно, потому что пытаются представить меня русофобом и антисоветчиком. Цель — исказить или обесценить смысл того, что я говорю. По сути сказанного спорить у них не получается, поэтому перевирают мои слова или атакуют меня лично. Нормальная такая геббельсовская тактика.

— На той же премии вы отметили: сегодня гражданским мужеством является уже то, чтобы «не врать, не бояться, не улюлюкать, когда других пинают ногами, и не притворяться». Вы знаете эффективный способ борьбы с несправедливостью, про которую говорите?

— Ответа на этот вопрос у меня, к сожалению, нет. Я не тот русский писатель, который сейчас предложит ответ на этот извечный вопрос нашего бытия. Попытки революционного переустройства России с целью наведения здесь справедливости приводили к ещё более вопиющей несправедливости, совсем уже бесчеловечной. Я лично возлагаю надежды на то, что со сменой поколения, родившегося в Советском Союзе, какие-то вещи изменятся. Они уже меняются. Терпимость к несправедливости, уровень запуганности, готовность поступиться собственным достоинством и отказаться от своих прав у поколения 20—30-летних, мне кажется, гораздо ниже, чем у поколения 50—60-летних. Всё-таки если ты взращён в ощущении собственного бесправия и привык подменять чувство собственного достоинства имперской гордостью, ты таким человеком и останешься. А новое поколение растёт на других ценностях и представлениях. Поэтому надежда у меня не на революцию, а на эволюцию.

— Как вы видите развитие конфликта России и Запада?

— Никакого конфликта между Западом и Россией нет, есть конфликт между Россией и Западом. Нужно же как-то объяснять нашим людям, почему у них уровень жизни кратно хуже западного, почему меньше свобод, почему нет гарантий прав — но главное, всё-таки, почему они живут так скверно по сравнению с Западом. Объяснений внятных этому власть дать не может, поэтому просто пытается Запад дискредитировать, очернить, изобразить его извечным экзистенциальным врагом России. А на самом деле на Запад продаёт природные ресурсы, которые у России имеются, и с Запада импортирует жизненно для неё необходимые товары тяжёлого люкса и технологии. Так что, у нас это имитация конфликта для нужд внутреннего потребителя. С этой задачей справляются телевизионные новости и «блевотные» политические ток-шоу, которые расплодились у нас на каналах в таком изобилии.

— Как, по-вашему, нашу страну воспринимают на Западе?

— Если смотреть оттуда, то Россия выглядит как страна, которая вторгается в соседние государства, участвует в сомнительных спецоперациях на территориях западных стран, сбивает самолёты, отвергает любую ответственность и вообще ведёт себя, словно неуравновешенный и тревожимый внутренними демонами персонаж. Мы ведём себя, как нетрезвый «новый русский» в Ницце, который извергает какие-то ругательства, громит ресторан, но при этом швыряет 500-евровыми купюрами. То есть как бы и выгонять не хочется, но и ущерб для ресторана надо бы минимизировать. И вот его аккуратно оцепляют и ждут, пока состояние куража и опьянения закончится. Хочу, однако, подчеркнуть, что метафора эта касается действий нашего режима, а не народа. На всякий случай, видимо, нужно это пояснить, чтобы инфожулики опять из контекста цитаты не вырывали.

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