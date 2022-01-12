«Костю в расчёт не брали»: как Хабенский потерял жену и стал лучшим актёром

Какие качества помогли актёру, кинорежиссёру, художественному руководителю МХТ им. А. П. Чехова (с 27 октября 2021 года) Константину Хабенскому, отпраздновавшему 11 января 50-летие, стать самым любимым артистом российских зрителей, получить безграничное уважение коллег и что ему пришлось пережить на этом пути, NEWS.ru рассказали его друзья.

«Этот момент в его судьбе был переломным»

Александр Велединский, режиссёр фильма «Географ глобус пропил», в котором Константин Хабенский сыграл главную роль, в беседе с NEWS.ru напомнил, что после школы будущий народный артист России поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики в Санкт-Петербурге. Однако после третьего курса ушёл. Этот момент Александр Велединский считает переломным в жизни Константина Хабенского.

Александр Велединский Алексей Даничев/РИА Новости

Правильный выбор подсказала интуиция. Этот выбор стал определяющим, ключевым. Художник без интуиции, без уверенности в себе — ноль. Константин — художник, у него очень сильная интуиция. Помимо других выдающихся качеств, — отметил Велединский.

Режиссёр назвал Константина Хабенского «трудягой, человеком совершенно без звёздного пафоса», который «не даёт спуску прежде всего себе». Александр Велединский рассказал, как однажды во время съёмок актёр заболел, однако вызвался самостоятельно, несмотря на высокую температуру, окунуться в ледяную воду, чтобы не срывать рабочий процесс.

У меня он нырял простуженный, с температурой 38,5 градуса, в ледяную воду и плавал. Это была его собственная инициатива — я выступал категорически против, однако Костя меня уговорил. Ради другой сложной сцены он стоял на самом опасном краю обрыва. Сам, а не каскадёры за него, — подчеркнул режиссёр.

«Игоря Плахова в „Убойной силе“ сначала играл Алексей Кравченко»

Первой большой ролью Константина Хабенского в кино стала роль оперуполномоченного Игоря Плахова в популярном сериале «Убойная сила». Мало кто знает, что Хабенского в этой картине могло и не быть, его даже не рассматривали на роль по причине неподходящей внешности: тогда артист выглядел нескладным и худощавым. Об этом NEWS.ru рассказал писатель Андрей Кивинов, произведения которого легли в основу «Убойной силы», а сам автор выступал сценаристом кинопроекта.

Кости даже в списках претендентов на главную роль не было. Выбирали среди ребят побрутальнее: Игорь Лифанов, Андрей Носков. А Костя совершенно не был похож на опера. Видимо, режиссёры его даже в расчёт не брали. Утвердили, кстати, Алексея Кравченко, но спустя неделю стало ясно, что тот совсем не попадает в типаж. Ему надо героев спецназа играть, а здесь герой — человек тонкой душевной организации, — рассказал Андрей Кивинов.

Писатель вспомнил, что обратиться к Хабенскому решил режиссёр Александр Рогожкин, который был знаком с артистом. По словам Кивинова, «Костя приехал и сразу сыграл, к роли подошёл трепетно, вносил интересные предложения для развития образа персонажа».

Однокурсник по ЛГИТМиК (сейчас РГИСИ — Институт сценических искусств в Санкт-Петербурге) и друг юности артиста Андрей Зибров объяснил успех Хабенского, которого россияне раз за разом признают по итогам года лучшим актёром страны, в немалой степени везением.

Везение, конечно же, в нашей профессии присутствует. Бывает, артисты одинаково одарены, но кому-то везёт, а кому-то нет, — отметил актёр.

Народная артистка России Марина Зудина, знающая Константина Хабенского 20 лет, определила его как «достаточно сложно живущего человека», а лучшими качествами характера коллеги назвала его бескомпромиссность, требовательность и честность.

Константин Хабенский честен в своём отношении к людям. Он не манипулятор, у него нет потребности и способности манипулировать. Это очень важно, так как многие общаются, манипулируя и выстраивая свою собственную выгоду. Но я 20 лет его знаю и могу сказать, что манипулятивности никогда в нём не замечала, — сказала Марина Зудина.

Вдова Олега Табакова призналась, что порадовалась назначению Константина Хабенского на пост художественного руководителя МХТ им. Чехова, и отметила его позитивный настрой на будущее.

РИА Новости

После смерти жены основал благотворительный фонд

Говоря о личных трагедиях, которые пришлось пережить Константину Хабенскому, Андрей Кивинов рассказал о смерти жены актёра Анастасии, сыгравшей роль журналистки в одной из первых серий «Убойной силы». Покойную супругу артиста он охарактеризовал как доброжелательную и искреннюю молодую женщину. По словам Кивинова, Анастасия и Константин выглядели очень гармоничной и любящей парой. Анастасия Хабенская ушла из жизни в 2008 году в возрасте 32 лет, когда их общему с Константином Хабенским сыну Ивану исполнился всего один год. В том же 2008-м актёр учредил благотворительный фонд помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Сам Хабенский, по словам коллег и друзей, называет общественную деятельность серьёзным и важным делом своей жизни.

Во второй раз Константин Хабенский женился в 2013 году на коллеге — актрисе МХТ им. Чехова Ольге Литвиновой. У пары растут две дочери — Александра и Вера. Режиссёр Александр Велединский выразил мнение, что лучшими подарками для Константина Хабенского к его 50-летию стали «и его дети, и его роли, и фонд, и новая должность худрука». Сценарист Андрей Кивинов подчеркнул, что как актёр Константин Хабенский к настоящему времени «реализовался в полной мере — он и у нас в России звезда, и в Голливуде снимался, с творческой стороны можно только позавидовать такой карьере».