Кончаловский снял свой фильм с номинации на «Белого слона» из-за Навального

https://static.news.ru/photo/9f1050f2-96de-11eb-b3b7-96000091f725_660.jpg Фото: The Walt Disney Company Russia & CIS / Саша Гусов

Режиссёр Андрей Кончаловский отказался от борьбы за национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2020 год. Он снял свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации из-за политизации мероприятия.

Причиной оказалось участие в номинации в категории «Событие года» публицистического проекта — серии документальных фильмов оппозиционера Алексея Навального. По мнению Кончаловского, это можно рассматривать лишь как политический акт, но в такой ситуации невозможна объективная оценка искусства кинематографа «в рамках профессионального сообщества» и по критериям киноискусства, что для него самого является основополагающим.

Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства, — объяснил свою позицию Кончаловский, чьи слова приводят «Новые известия».

Режиссёр подчеркнул, что премия «Белый слон» является для него одной из важнейших в отечественном кинематографе, так как означает признание художественной ценности фильма профессионалами. Однако номинация публицистики к киноискусству отношения не имеет. Кончаловский назвал такое решение ошибкой экспертного совета.

Ранее NEWS.ru писал, что картина «Дорогие товарищи!» не выдвинута на премию Американской киноакадемии. До этого работа Кончаловского попала в шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм».