KION объявил о начале съемок второго сезона сериала «Почка»

Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Онлайн-кинотеатр KION объявил о начале съемок второго сезона сериала «Почка», главную роль в котором исполнит Любовь Аксенова. В проекте также примут участие Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко и Янина Лакоба. Авторская группа осталась прежней: над сценарием работали Елизавета Тихонова и Мария Шульгина, которая снова выступит и как режиссер проекта.

Что только с Наташей не происходит в продолжении! Она предстанет в новом ракурсе для зрителя и для себя, оставаясь крепким орешком. <...> «Почка» — это своего рода «свойский» сериал. Он волнует совершенно разных людей, затрагивая непростые темы. Мне кажется, будет здорово продолжить этот диалог со зрителем. Хоть и несерьёзный, но о важном, — рассказала Аксёнова.

Первый сезон сериала «Почка» вышел в онлайн-кинотеатре KION в самом начале 2021 года и сразу стал хитом, получив высокие оценки зрителей.

В онлайн-кинотеатре KION ранее состоялась премьера трейлера документального фильма «Город музыки» от режиссера Петра Келептришвили, уже известного по документальному фильму «Пространство музыки». Специальный показ ленты пройдет 24 сентября в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт». Продюсерами фильма выступили Игорь Мишин, Ангелина Ашман и Максим Филатов.