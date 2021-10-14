Испорченный рисунок Бэнкси побил рекорд по стоимости для художника

Испорченный рисунок известного уличного художника Бэнкси продан на аукционе за рекордные для британца £18,6 млн ($25,4 млн). Работа получила всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер. Об этом сообщает ТАСС.

Торги провёл в Великобритании аукционный дом Sotheby's. Новые работы Бэнкси начали появляться в городах графств Норфолк и Саффолк (Грейт-Ярмуте, Горлстоне, Кромере, Лоустофте и Олтон-Броде) неделю назад. Местные жители сразу предположили: изображения сделаны Бэнкси.

Ранее сообщалось, что не успел уличный художник Бэнкси подтвердить авторство 10 своих работ, обнаруженных в городах на восточном побережье Англии, как одну из них изуродовали. Речь шла о граффити, на которых была изображена довольная крыса, лежащая с коктейлем на шезлонге.

Работа была сделана в городе Лоустофт, расположенном в английском графстве Суффолк. Вандал испортил творение Бэнкси, неаккуратно закрасив его белой краской. Правоохранители поймали его прямо на месте преступления. По каким причинам он захотел перекрыть граффити, не сообщается.