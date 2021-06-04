Ирина Шейк и Брэдли Купер породили слухи о воссоединении

https://static.news.ru/photo/a2f7c8b8-c51d-11eb-8071-96000091f725_660.jpg Ирина Шейк Фото: irinashayk/instagram.com

Известный голливудский актёр и режиссёр Брэдли Купер и российская супермодель Ирина Шейк вновь породили слухи о воссоединении. Бывшие возлюбленные встретились на улицах Нью-Йорка и мило погуляли с дочерью Леей, передаёт Harper's Bazaar.

Для семейной прогулки Шейк надела бежевое кожаное мини-платье и ботинки из её коллаборации с Тамарой Меллон на массивной платформе. Модель дополнила свой образ кожаной сумкой через плечо и крупными солнцезащитными очками. Купер был одет достаточно повседневно: чёрная футболка с рисунком Willie Nelson, тёмно-синие брюки, кроссовки и солнцезащитные очки.

Папарацци заметили, что экс-возлюбленные хорошо и без агрессии общались друг с другом. В Сети на фоне появившейся новости сразу заговорили о возможном воссоединении пары. Большая часть поклонников однако убеждена, что пара мило общается только ради дочери.

Купер и Шейк начали встречаться в апреле 2015 года. Спустя два года у них родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. В июне 2019 года стало известно, что пара рассталась.

Ранее сообщалось, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес планирует раскрыть детали отношений с экс-бойфрендом актёром Беном Аффлеком. Звёзды намерены публично объявить о своём воссоединении как пары.