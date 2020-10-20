Фёдор Бондарчук назвал дату прощания с Ириной Скобцевой

https://static.news.ru/photo/02b2780c-133f-11eb-9562-fa163e074e61_660.jpg Ирина Скобцева в фильме «Война и мир» Фото: Russian Look/Global Look Press

Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой пройдёт в четверг, 22 октября, в Москве. Траурная церемония состоится в 14:00 на Новодевичьем кладбище.

Дату прощания назвал сын актрисы Фёдор Бондарчук. Похоронят первую красавицу советского кино рядом с её супругом Сергеем Бондарчуком, пишет РИА Новости.

Фёдор Бондарчук попросил учесть эпидемиологическую ситуацию в столице, постараться на прощании соблюдать дистанцию и всех пользоваться масками. Особенно эта просьба касается пожилых людей.

Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет 20 октября. В 1994 году в эту же дату умер её муж Сергей Бондарчук: любящие супруги и гениальные артисты скончались в один день. Звёздная пара запомнилась зрителям по совместной работе в трогательной киноленте Георгия Данелии «Серёжа», где они сыграли сами себя.

Скобцева — заслуженная артистка РСФСР, народная артистка республики, за заслуги перед государством, вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства удостоена ордена Дружбы, а также ордена Почёта за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Скобцева сыграла более чем в 60 фильмах, в том числе и в знаменитой картине супруга «Война и мир». Во время съёмок этого фильма, в котором она исполнила роль светской красавицы Элен Курагиной, у них с Бондарчуком появились дети — Алёна и Фёдор.