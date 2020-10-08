Spice must flow: 100 лет со дня рождения фантаста Фрэнка Герберта

Известный американский фантаст Фрэнк Герберт родился 8 октября 1920 года в городе Такома, штат Вашингтон. Уже с раннего времени он мечтал стать писателем, любил книги Жюля Верна, Герберта Уэллса, Эдгара Берроуза. Окончив школу в 1938 году, он устроился в газету Glendale Star, во время Второй мировой войны был фотографом на флоте, но после полугода службы его комиссовали. В 1946 году он поступил в Университет штата Вашингтон в Сиэтле, после которого трудился репортёром и редакторам в различных периодических изданиях, преподавателем, консультантом по экологическим вопросам в Фонде Линкольна.

В 1952 году в журнале «Startling Stories» был опубликован первый фантастический рассказ Герберта «Looking for Something?» («Ищешь что-то?»). Потом писатель опубликовал более десяти рассказов и роман «Дракон в море» (1955), также известный под названием «Под давлением». Сегодня этот подзабытый футурологический текст забавен перекличкой с современными экономическими фетишами — его события разворачиваются вокруг борьбы за нефтяные месторождения.

Мировую известность Фрэнку Герберту принесли публикации 1960-х, которые легли в основу романа «Дюна». Книга о планете Арракис, её властителях, войнах и ресурсах, стала одним из самых популярных фантастических произведений XX века, что вдохновило автора на написание серии продолжений — «Мессия Дюны», «Дети Дюны», «Бог-император Дюны», «Еретики Дюны» и «Капитул Дюны».

По мотивам главного произведения фантаста сняли несколько фильмов, который поставил Дэвид Линч и сериал. Свою версию пытался снять и Алехандро Ходоровски, но не смог. В свою картину он пригласил драматурга Орсона Уэллса, одного из основателей сюрреализма Сальвадора Дали, художников Жана Жиро и Ханса Рудольфа Гигера. Музыку к фильму должна была сочинять группа Pink Floyd. Но из-за переносов съёмок и, как говорил Ходоровски, «недостаточно голливудской» концепции продюсеры «зарубили» работу.

В этом году режиссёр Дени Вильнёв должен был выпустить на экраны очередную экранизацию «Дюны», но премьеру перенесли на октябрь 2021-го.

Кроме серии книг о песчаной планете, Герберт стал автором десятков других произведений, но больше всего премий писателю принесло его главное творение. «Дюна» стала первым лауреатом премии Nebula. Также книга получила литературные награды Hugo и Seiun. А ещё Герберт стал 14-кратным обладателем литературной премии Locus, в том числе неоднократно как лучший научно-фантастический писатель всех времён.

Умер Френк Герберт 11 февраля 1986 года. Он был дважды женат, от первого брака у него родилась дочь, от второго двое сыновей. Один из них — Брайан Герберт — стал фантастом и продолжил дело отца, написав ещё несколько книг о мире Дюны.