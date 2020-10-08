Spice must flow: 100 лет со дня рождения фантаста Фрэнка Герберта

Известный американский фантаст Фрэнк Герберт родился 8 октября 1920 года в городе Такома, штат Вашингтон. Уже с раннего времени он мечтал стать писателем, любил книги Жюля Верна, Герберта Уэллса, Эдгара Берроуза. Окончив школу в 1938 году, он устроился в газету Glendale Star, во время Второй мировой войны был фотографом на флоте, но после полугода службы его комиссовали. В 1946 году он поступил в Университет штата Вашингтон в Сиэтле, после которого трудился репортёром и редакторам в различных периодических изданиях, преподавателем, консультантом по экологическим вопросам в Фонде Линкольна.
В 1952 году в журнале «Startling Stories» был опубликован первый фантастический рассказ Герберта «Looking for Something?» («Ищешь что-то?»). Потом писатель опубликовал более десяти рассказов и роман «Дракон в море» (1955), также известный под названием «Под давлением». Сегодня этот подзабытый футурологический текст забавен перекличкой с современными экономическими фетишами — его события разворачиваются вокруг борьбы за нефтяные месторождения.
Мировую известность Фрэнку Герберту принесли публикации 1960-х, которые легли в основу романа «Дюна». Книга о планете Арракис, её властителях, войнах и ресурсах, стала одним из самых популярных фантастических произведений XX века, что вдохновило автора на написание серии продолжений — «Мессия Дюны», «Дети Дюны», «Бог-император Дюны», «Еретики Дюны» и «Капитул Дюны».
По мотивам главного произведения фантаста сняли несколько фильмов, который поставил Дэвид Линч и сериал. Свою версию пытался снять и Алехандро Ходоровски, но не смог. В свою картину он пригласил драматурга Орсона Уэллса, одного из основателей сюрреализма Сальвадора Дали, художников Жана Жиро и Ханса Рудольфа Гигера. Музыку к фильму должна была сочинять группа Pink Floyd. Но из-за переносов съёмок и, как говорил Ходоровски, «недостаточно голливудской» концепции продюсеры «зарубили» работу.
В этом году режиссёр Дени Вильнёв должен был выпустить на экраны очередную экранизацию «Дюны», но премьеру перенесли на октябрь 2021-го.
Кроме серии книг о песчаной планете, Герберт стал автором десятков других произведений, но больше всего премий писателю принесло его главное творение. «Дюна» стала первым лауреатом премии Nebula. Также книга получила литературные награды Hugo и Seiun. А ещё Герберт стал 14-кратным обладателем литературной премии Locus, в том числе неоднократно как лучший научно-фантастический писатель всех времён.
Умер Френк Герберт 11 февраля 1986 года. Он был дважды женат, от первого брака у него родилась дочь, от второго двое сыновей. Один из них — Брайан Герберт — стал фантастом и продолжил дело отца, написав ещё несколько книг о мире Дюны.
Фрэнк Герберт
AP Photo/ТАСС
«Дюна» (1984)
Dino De Laurentiis Company
«Дюна» (1984)
Dino De Laurentiis Company
«Дюна» (1984)
Dino De Laurentiis Company
«Дюна» (1984)
Dino De Laurentiis Company
«Дюна» (1984)
Dino De Laurentiis Company
«Дюна» (1984)
Dino De Laurentiis Company
«Дюна» (2020) Режиссер фильма Дени Вильнев (слева)
Legendary Entertainment
«Дюна» (2020)
Legendary Entertainment
«Дюна» (2020)
Legendary Entertainment
«Дюна» (2020)
Legendary Entertainment
«Дюна» (2020)
Legendary Entertainment
«Дюна» (2020)
Legendary Entertainment
Дэвид Кэррадин и Алехандро Ходоровски.
Из неосуществленного проекта Александра Ходоровски «Дюна».
Ганс Руди Гигер. Пустынный червь
Из неосуществленного проекта Александра Ходоровски «Дюна»
Крис Фосс. Космический корабль
Из неосуществленного проекта Александра Ходоровски «Дюна».
Крис Фосс. Дворец на Арракисе
Из неосуществленного проекта Александра Ходоровски «Дюна».
Ганс Руди Гигер. Замок Харконнена
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