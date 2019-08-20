https://static.news.ru/photo/549035da-c3de-11e9-b290-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

К концу 2019 года планируется завершить работы по восстановлению флигеля городской усадьбы Новикова — Давыдова на Большой Ордынке. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, большая часть деревянных стен была поражена грибком и плесенью, пишет « Москва 24 ».

Реставраторам приходилось подолгу работать над каждым участком, заниматься переборкой сруба, а также заменять аварийные фрагменты дерева, которые буквально рассыпались в труху, — рассказал Емельянов.

На данный момент завершены работы по воссозданию кровли, отреставрирован лепной декор и воссоздан белокаменный цоколь. Кроме того, восстановлены исторические печи и трубы, а также приведены в порядок своды Монье.

Ранее News.ru писал, что усадьбу Голицыных в центре Москвы выставили на торги. Руководство издательского дома «Красная звезда» решило продать комплекс типографских зданий на территории бывшей усадьбы.