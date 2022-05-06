«Фильм про то, что надо любить»: Епифанцев о запрете «Зелёного слоника»

Кадр из фильма «Зелёный слоник» / Фото youtube.com

Актёр Владимир Епифанцев заявил NEWS.ru, что судебный запрет на распространение ссылок с фильмом «Зелёный слоник» стал своего рода подарком для подрастающего поколения, которое должно продемонстрировать в будущем пример толерантности и любви по отношению к старшему поколению. По его словам, сама лента также представляет собой положительный пример, в том числе и для школьников.

Этот фильм как раз <...> про то, что надо любить. Трудно это увидеть, но молодые это видят. В том-то и дело, что этого не видят люди старшего поколения. <...> Когда они состарятся уже совсем и никому будут не нужны, эти люди, которых они запрещали и сажали их в тюрьму, придут к ним и будут им помогать, — добавил Епифанцев.

Он подчеркнул, что инициаторы запрета, включая прокурора, отрабатывают свои роли и вся эта ситуация призвана вызвать у людей раздражение и неприязнь. Молодые же люди способны показать, что не злятся на запрещающих, поскольку «урок», преподанный фильмом, уже усвоен. Актёр также предположил, что нынешние школьники ощущают бессмысленность учёбы и обмениваются тем, что кажется им ближе, а «Зелёный слоник» стал для них куда более близким, нежели «любая школьная программа».

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению несколько ссылок с художественными фильмами, включая скандально известный фильм «Зелёный слоник». По мнению экспертов, фильм натуралистично демонстрирует эпизоды жестоких убийств и может вызвать у детей страх, ужас или панику, а также содержит сцены психического насилия. Теперь фильм удалят с ряда сайтов вместе с самими сайтами.