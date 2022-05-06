В России запретили фильм «Зелёный слоник»

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению несколько ссылок с художественными фильмами, включая скандально известный фильм «Зелёный слоник». В Telegram-канале Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга утверждают, что фильм натуралистично демонстрирует эпизоды жестоких убийств и может вызвать у детей страх, ужас или панику. Кроме того, в нём содержатся сцены психического насилия.

Специалисты сделали вывод о том, что шокирующий сюжет и видеоряд провоцируют навязчивые воспоминания-переживания. Длительное аффективное состояние, сохраняющееся и после воздействия таких информационных материалов, оказывает дезорганизующее действие на поведение человека, — приводит пресс-служба слова экспертов.

Суд согласился с требованиями прокурора и доводами экспертов. Теперь фильм «Зелёный слоник» удалят с ряда сайтов вместе с самими сайтами.

Также суд запретил фильм сестёр Вачовски «Ниндзя-убийца».

Ранее один из участников фильма, андеграундный актёр, художник и экстрасенс Сергей Пахомов предположил, что фильм захотят переснять в Голливуде, так как Европа и Америка открывают для себя заново российскую культуру, в том числе и российский кинематограф.

Российский андеграундный фильм был снят режиссёром Светланой Басковой на любительскую видеокамеру. По сюжету два младших офицера (Сергей Пахомов и Владимир Епифанцев), сидя в одной камере на гауптвахте, решают острые социальные и психологические вопросы в небольшом пространстве. В момент выхода кинофильм был очень холодно принят как критиками, так и публикой, однако со временем картина приобрела статус культовой.