Пахом оценил перспективы «Зелёного слоника» в Голливуде

https://static.news.ru/photo/c3bf34a4-c523-11eb-a4a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Пахом Пахомов/facebook.com

Советский и российский андеграундный актёр, художник/экстрасенс Сергей Пахомов, известный по прозвищу Пахом, в беседе с NEWS.ru оценил перспективы фильма «Зелёный слоник» в Голливуде. Он не исключает, что на Западе захотят переснять андеграундный российский фильм 1999 года.

Пахом объяснил, чем в 2021 году может быть обусловлен интерес к российскому кинематографу со стороны Запада. Напомним, что в течение последних нескольких дней появились новости о том, что Netflix купил фильм «Чернобыль» Данилы Козловского, самый кассовый фильм России «Холоп» решили переснять в семи странах мира, а картина российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошла в основную конкурсную программу Каннского фестиваля.

Я могу сказать, чем обусловлен такой интерес Запада к российскому кино. Дело в том, что вообще-то мы все знаем, что история волнообразна, и особенно тренды волнообразно развиваются. Последний мощный интерес к России был в Европе и Америке после начала перестройки и некоего слома «железного занавеса». В данный момент история повторяется, то есть возник запрос. Поэтому сейчас Европа и Америка открывают для себя заново российскую культуру, в том числе российский кинематограф, — пояснил Сергей Пахомов.

Что касается нашумевшего «Зелёного слоника», по мнению Пахома, и на него найдётся свой запрос:

Я думаю, что для «Зелёного слоника» скорее возникнет другой запрос: переснять его с голливудским размахом.

Российский андеграундный фильм был снят режиссёром Светланой Басковой на любительскую видеокамеру. По сюжету, два младших офицера (Сергей Пахомов и Владимир Епифанцев), сидя в одной камере на гауптвахте, решают острые социальные и психологические вопросы в небольшом пространстве. В момент выхода кинофильм был очень холодно принят как критиками, так и публикой, однако со временем картина приобрела статус, рядом источников оцениваемый как культовый.