Ещё одна девушка обвинила знатока Скипского в домогательствах

https://static.news.ru/photo/f16bf558-cc23-11ea-82b0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Скипский Фото: skipa_pro/instagram.com

Ещё одна девушка обвинила в домогательствах игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского. По её словам, это случилось, когда она ещё школьницей.

Как сообщает РЕН ТВ, все в окружении девушки знали об этой ситуации. Потерпевшая рассказала, что познакомилась со Скипским, когда училась в 11 классе и участвовала в соревнованиях по «Что? Где? Когда?». У неё сохранилась с ним переписка.

Эта история на переписке не закончилась. В 2013 году он встречал меня после ЕГЭ по русскому, в переписке как раз есть момент обсуждения этой встречи. Он повёл меня в кафе, мы там что-то поели. Потом он повёл меня на крышу и, в общем, пытался <…> до секса не дошло, но было очень близко, — рассказала девушка изданию.

Потерпевшая отметила, что на то время Скипскому было около 30 лет и он был женат.

Ранее журналистка The Bell Екатерина Аренина обвинила игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в домогательствах. Она заявила, что на тот период была несовершеннолетней. Аренина рассказала в Twitter, что Скипский работал учителем географии в её школе и она ходила к нему на тренировки по ЧГК. По её словам, он часто непристойно шутил об ученицах.

Как писал NEWS.ru, один из знатоков клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров заявил, что не верит женщине, которая обвинила Михаила Скипского в домогательствах.