Эрдоган поручил изучить вопрос превращения Софийского собора в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил рассмотреть возможность превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Сейчас объект работает как музей.
Эрдоган провел закрытое совещание с участием членов центрального комитета правящей Партии справедливости и развития, во время которого был поднят вопрос Софийского собора,
Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи объект переделали в мечеть. С 1934 года здание стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция с 1 июня будет постепенно снимать ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В республике владельцы ресторанов, кафе, спа-салонов смогут снова принимать клиентов, писал NEWS.ru.
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