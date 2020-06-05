Эрдоган поручил изучить вопрос превращения Софийского собора в мечеть

https://static.news.ru/photo/9adb0966-a72c-11ea-92d5-fa163e074e61_660.jpg Собор Святой Софии в Стамбуле Фото: Hermes Images/Tips Images/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил рассмотреть возможность превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Сейчас объект работает как музей.

Эрдоган провел закрытое совещание с участием членов центрального комитета правящей Партии справедливости и развития, во время которого был поднят вопрос Софийского собора, сообщает РИА Новости. Он призвал «хорошо исследовать данную тему» и «не спешить».

Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи объект переделали в мечеть. С 1934 года здание стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция с 1 июня будет постепенно снимать ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В республике владельцы ресторанов, кафе, спа-салонов смогут снова принимать клиентов, писал NEWS.ru.