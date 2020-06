Эрдоган поручил изучить вопрос превращения Софийского собора в мечеть

Фото: Hermes Images/Tips Images/Global Look Press

Американский журнал The New Yorker опубликовал ранее неизвестный рассказ писателя Эрнеста Хемингуэя. История называется Pursuit As Happiness («Погоня как счастье»).

По сюжету, главный герой рассказа по имени Эрнест Хемингуэй вместе с друзьями пытается поймать огромного марлина. Действие перекликается с событиями повести «Старик и море». Рукопись с рассказом нашёл внук писателя...