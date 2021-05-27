Дженнифер Лопес раскроет детали отношений с Беном Аффлеком

https://static.news.ru/photo/d70e9f08-bec1-11eb-a488-96000091f725_660.jpg Дженнифер Лопес Фото: jlo/instahram.com

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес планирует раскрыть детали отношений с экс-бойфрендом актёром Беном Аффлеком. Звёзды намерены публично объявить о своём воссоединении как пары, передаёт New York Post.

По данным источника газеты, Лопес хотела поделиться новостью с подписчиками в Instagram ещё до того, как пару «поймали» папарацци.

Он оставался у неё дома в апреле, и она уже готовилась анонсировать, что они снова вместе. Ей очень важно правильно подгадать время, — подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что Лопес и Аффлек вновь замечены вместе. Пара отдыхает в доме певицы в Майами. На кадрах папарацци Дженнифер в прекрасном настроении и широко улыбается, Бен идёт позади неё.

Звёзды встречались с 2002 по 2004 год и даже хотели пожениться, однако позднее разорвали помолвку. В апреле 2021-го певица ушла от американского бейсболиста Алекса Родригеса, с которым встречалась с 2017-го. Аффлек и кубинская актриса Ана де Армас в январе 2021-го объявили о разрыве после двух лет отношений.