По словам его представителя Мэтта Полка, МакНэлли находился в госпитале города Сарасота, штат Флорида. У мужчины было хроническое воспалительное заболевание лёгких, передаёт Associated Press.

BREAKING: Terrence McNally, one of America’s great playwrights, who won Tony Awards for "Love! Valour! Compassion!" and "Master Class" has died of complications from coronavirus at age 81, his representative says. https://t.co/IzcLKxUjqc