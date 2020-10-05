Дочь Началовой поразила сходством с матерью после песни на детском ТВ

https://static.news.ru/photo/797369d6-0789-11eb-bec2-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина поразила поклонников сходством с матерью, спев песню на телеканале «Карусель». Восьмиклассница с яркой внешностью и певческим талантом выступила в программе «С добрым утром, малыши!».

Девочка заметно выросла в последнее время, постепенно превращаясь в настоящую красавицу. На передачу дочь певицы пришла в модной юбке оттенка пыльной розы и оливковом топе, волосы Вера завязала в хвост.

Девочка очень уверенно держалась перед камерой, она буквально впечатлила поклонников голосом, который интонациями и тембром напоминал голос её матери. Это заметили все фанаты Юлии Началовой, которые уже через некоторое время после выступления Веры заполнили комментариями блог мамы Юлии Началовой Таисии.

Поклонники в комментариях отметили природное обаяние девочки, красивый голос: «Голос Юлечки, молодчинка», «Как она повзрослела... Конечно, она настоящая актриса и певица!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать покойной певицы Юлии Началовой Таисия поделилась с подписчиками редкой фотографией своей 13-летней внучки Веры. Снимок был сделан в День знаний.