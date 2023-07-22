Татьяна Судец: Галкин вылез благодаря Пугачевой, а потом ее «подорвал» Легендарная тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши!» вступилась за уехавшую в Израиль Пугачеву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Судец

Заслуженная артистка России Татьяна Судец работала диктором на советском телевидении с 1972 года. Она вела программы: «Время», праздничный «Голубой огонек», «Песня года». Но большинство зрителей среднего и старшего поколения знают ее как тетю Таню из «Спокойной ночи, малыши!» — она вела передачу 25 лет.

В беседе с NEWS.ru в рамках Международного детского кинофестиваля «Алые паруса имени В. С. Ланового» в детском центре «Артек» легендарная телеведущая объяснила, чего, по ее мнению, не хватает современному телевидению, надо ли возвращать в эфир Ивана Урганта и кто «подорвал» Аллу Пугачеву.

О лагере «Артек» и фильмах-победителях

— Меняются дети. Они, хоть и совсем юные, но настроены патриотично по отношению к нашей стране и сегодняшнему времени. Задают правильные вопросы (Судец вела мастер-классы и снялась в короткометражном фильме, который снимали дети в «Артеке» в рамках конкурса «Продюсерское кино». — NEWS.ru) . И я вижу, что им интересно слушать, впитывать то, что мы им рассказываем.

Фильмы-победители — добрые. То, чего не хватает сейчас в жизни, — доброты, показывающей, что вместе мы можем все. Я объясняю ребятам: не важно, кто победил, самое главное, что вы здесь вместе и вы никогда не забудете эти встречи.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Телеведущая Татьяна Судец на мастер-классе на международном детском кинофестивале «Алые паруса» в МДЦ «Артек»

«Для меня почти все нынешние ведущие на ТВ — на одно лицо»

— Грамотности не хватает. Реклама идет — «ничо си цена». Что за «ничо си»?! Я шучу, но это не шутка на самом деле — что раньше в СССР боролись с безграмотностью, а сейчас борются с грамотностью.

Нас в СССР учили относиться трепетно к русскому языку, любить речь и язык. Я против засорения нашей русской речи иностранными словечками, они лающие, а наш язык богатый, образный. Ни в одном языке мира нет такой красоты — чтобы описать природу, состояние. У американцев или англичан только безликое «ок».

Телеведущие все на одно лицо — как под копирку. И рот еле открывают. Хочется им сказать: занимайтесь техникой речи! Некоторые занимаются. А у некоторых каша во рту. Раньше если человек какие-то буквы не произносил, то его не допускали в эфир. А сейчас картавый — не картавый, косноязычный — уже ведущий.

Безусловно, что каждый имеет право выразить свою мысль, — но доноси ее доходчиво. А эти бубнят себе под нос. Сидишь и пытаешься понять: что имеют в виду.

Почему советское телевидение было одним из лучших в мире

— Телевидение, мне кажется, было создано для того, чтобы рассказывать людям о жизни в стране, примеры хорошие показывать.

Советское телевидение было одним из лучших в мире. Оно было государственным. Шли очень интересные программы. И разнообразные. Работали люди компетентные, каждый в своем: политические обозреватели, экономические (профессора), спортивные, культурные...

Дикторы были эталоном в речи, прическе, одежде. Но самое главное — мы любили зрителей. А сейчас вседозволенность и свобода. Я не говорю, что это плохо. Но должны быть рамки.

Фото: Игорь Уткин/ТАСС Тетя Таня (Татьяна Судец) — ведущая телепередачи «Трудное детство»

«Я беременна, но это временно...»

— Каналов много — а везде одно и то же: дешевый кинопрокат или развлекухи. Кому как, а мне надоели эти бесконечные шоу, на которые тратятся огромные деньги. Типа шоу «Маска» и аналогичные.

«Голос» еще более или менее был бы. Если бы после этой программы участники или победители получали возможность работать на эстраде. А так, они отпели — и их забыли.

В мое время победители эстрадных конкурсов, а это были действительно талантливые ребята, становились известными всей стране и получали возможность работать на сцене. А теперь талантливым победителям всех этих шоу-конкурсов такой возможности не дают.

А современные песни, о чем они? «Ты беременна, но это временно» (строка из песни «Ты беременна» группы Fantasy. — NEWS.ru). «До подъезда довела, а любови не дала» (строчка из песни «Зацепила» в исполнении Александра Реввы. — NEWS.ru). Это слова из современных песен, представляете? Не знаю, может быть, это я просто устарела?

Что не так с каналом «Карусель» и программой «Спокойной ночи, малыши!»

— При этом ведь есть хорошие конкурсы детской песни. Например, КПРФ проводит уже не первый год. В течение года собирают по всей стране талантливых детей — из малоимущих семей, малообеспеченных. Неделю в «Снегирях» отсматриваем выступления ребят.

Все жанры представлены, не только песни. Но и художественное слово, и театрализованные постановки, и танцы. Дети талантливые со всей страны, так и называется конкурс: «Земля талантов». Я там в жюри лет семь-восемь. И я вижу, как дети растут. Поют, выступают.

Но по телевизору этого не показывают. Почему? А что там хорошее показывают и доброе? Там показывают только «кто, где, с кем и в чём одет» — звезды друг перед дружкой нарядами щеголяют. Ну разве я не права?

Нет детского телевидения. «Карусель» не очень интересный канал. И нынешние «Спокойной ночи, малыши!» мне не нравятся. В мультфильмах — я смотрю со своими внуками — рты у лисичек, мишек все на боку. Сравните с чудными, талантливо отрисованными и выполненными советскими мультфильмами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Судец

Кто из современных ведущих вызывает теплые чувства

— Его все ругают, а мне нравится — Малахов. Раньше вел ерунду — ну время такое было. Его программа «Песни от всей души» собирает людей со всей страны. Поют, радуются. А как радуются в регионах, откуда приезжают участники, — тому, что земляков показывают по телевизору! Больше надо показывать простых, но талантливых людей со всей России.

У Малахова показывают и героев СВО. И это правильно — они достойны эфиров на телевидении. Недавно меня пригласили на передачу и разместили в одной гримерке с военным из СВО. Он меня увидел, обрадовался: «Ой, тетя Таня! Можно я вас обниму?» Я вызвала у него ассоциации с программой «Спокойной ночи, малыши!», на которой он, судя по возрасту, вырос. Он меня обнял и заплакал, представляете? Взрослый мужик. У меня слезы потекли тоже.

Из ведущих мне еще Борис Корчевников нравится, он добрый. У нас доброты сейчас очень не хватает — и на экране, и в обществе.

Нравится канал «Культура»: рассказывают не только о нашей культуре, но и о культуре других стран, и это интересно.

«Я очень злая, и обидно за людей»

— Надо больше говорить с экранов о воспитании молодого поколения. О любви к нашей стране. Показывать работу волонтеров, которые работают для фронта. Я лично знаю таких.

Муж, жена и дочка привлекли людей — бабушки ходят, тетки плетут маскировочные сети и масккостюмы для передовой. Всё на свои средства. Я к ним познакомиться пришла, попробовала 15 минут плести, у меня руки онемели. Очень кропотливый труд. Бабушка, 80 с лишним лет, делает носилки из парашютных строп и скрепляет. Дедушки тоже помогают. Свечи изготовляют и подушки для раненых бойцов. И эти муж, жена и их дочка сами возят гуманитарку на передовую, военные им очень благодарны.

И вдруг к ним приходит тетка-депутат из какого-то муниципального совета и их выгоняет из этого помещения, которое используется для общественных нужд. А она заявляет, что выиграла тендер и будет теперь за деньги эти квадратные метры сдавать. Как вам такое?

Пришлось волонтерам переносить свою деятельность к кому-то в гараж. Это тоже нужно показывать на телевидении — а вдруг этой депутатше стыдно станет за свое поведение? Я очень злая, и обидно за этих людей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Судец

Об Иване Урганте и уехавших из России после начала СВО

— Передача у Урганта хорошая была. Но я предателей не люблю. Предательство — самое страшное. А они как крысы с корабля побежали.

Допустим, побежал ты — так и молчи, чего начинаешь выступать против России? Опять же, деньги. Продажные стали, ничего святого. А вы думаете, что бесплатно стали такими вот яростными «пацифистами»? Спасают свою недвижимость, свои сбережения за рубежом. Всё же понятно и прозрачно.

Но корабль-то — наша страна — не утонул, а расправил паруса и поплыл дальше. И убежавшие теперь начинают возвращаться.

Это было ожидаемо. Потому что предателей-то нигде не любят. Поначалу-то они, наверное, думали, что будут на западе как сыр в масле кататься. А нет. Это тут их до небес вознесли, давали зарабатывать. А там они никому не нужны оказались. Переждали, да? А теперь опять хотите в эфиры — за счет страны жить и оплевывать родину, которая вам все дала?!

Я считаю, что предателей надо гнать поганой метлой. Потому что предавший один раз предаст снова.

«Вот Басков и Лепс — патриоты»

— Николай Басков и Григорий Лепс пообещали и уже начали выплачивать военным деньги из своих личных сбережений за уничтоженных «Леопардов» в зоне СВО. Потому что они нормальные, настоящие патриоты — и Басков, и Лепс. А убежавшие — крысы. Надо не иноагентами называть, а крысами. И никакого прощения не должно быть, если простим — они безнаказанность почувствуют свою.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певец Николай Басков

Как относиться к отъезду из России Аллы Пугачевой

— Я уважаю Аллу. И мне ее очень жалко. Она оказалась заложницей своего семейного положения. Алла как раз патриотка, она боролась всегда с нечистью, боролась прямо и не боялась никого.

А тут просто этот товарищ Галкин (внесен Минюстом России в список иноагентов) воду мутит. Ну кто он такой? Веселый, неплохо вел программы. А что он сделал хорошего для нашей страны? Он здесь только миллионы зарабатывал. А самое главное — вылез-то он благодаря Алле. Пародист. Сколько у нас таких было и есть?! Но у него был паровоз для карьеры — Пугачева. А он этот паровоз взял и подорвал. Теперь и он вернуться захочет? Нет, до свидания.

В чем должен измеряться патриотизм

— Нельзя предавать родину. Стран может быть много, а родина — одна. Как родители — мама и папа — мы же не даем их в обиду.

Я себя считаю патриоткой. Никогда не предам родину. Я много ездила по миру в рамках профессиональной деятельности, в командировках заграничных длительных была. Например, в Японии жила почти год.

Но никогда не собиралась там оставаться, мне вообще за границей не везде нравится. Да, красиво. Но тянет всегда домой. Патриотизм должен быть не на словах, а на деле: приносить пользу нашей стране, каждый на своем месте.

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