Во Львове выдали повестки мужчинам, которые слушали в машине Григория Лепса

Фото: Социальные сети

Остановленный автомобиль на улице Кульпарковской, Львовская область

Во Львове молодые мужчины получили повестки после конфликта с местным журналистом, который обвинил их в громком прослушивании песен Григория Лепса возле памятника Адаму Мицкевичу. На странице патрульной полиции Львовской области в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) сообщается, что 9 мая молодые люди были задержаны. Выяснилось, что участники потасовки — уроженцы Донецкой и Одесской областей. Против одного из них составили протокол о хулиганстве, а позже всем участникам конфликта выдали повестки в военкомат.

Патрульные остановили авто на улице Кульпарковской. Полиция нашла данные водителя, им оказался 26-летний житель Донецкой области. Кроме того, было выявлено, что агрессивно вел себя 20-летний житель города Одессы. <...> В отделе на одного молодого человека составили заявление за хулиганские действия. <...> После завершения всех действий правоохранителями водитель, пассажир и их знакомые получили повестки от военных, — указано в сообщении местной полиции.

Молодой человек, агрессивно отреагировавший на претензии журналиста и пытавшийся вырвать у него из рук телефон, извинился на камеру за свой поступок.

Ранее во Львове местный житель атаковал двух украинок из Днепропетровска из-за их разговора на русском языке. Он посоветовал одной из женщин выучить «государственный язык» и попытался ударить ее сумкой.