Житель Львова набросился на украинок из-за русской речи Житель Львова набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во Львове местный житель атаковал двух украинок из Днепропетровска из-за их разговора на русском языке. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Мужчина на украинском спросил у одной из женщин, откуда она приехала. Она ответила по-русски, что из Днепра, после чего он посоветовал ей выучить «государственный язык» и попытался ударить ее сумкой.

Я владею украинским языком, но буду говорить на том языке, который выберу сама, — ответила она.

Одна из украинок предложила вызвать полицию. В итоге разговор закончился взаимными оскорблениями.

21 февраля стало известно, что предприятие «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») объявило о начале комплексной программы дерусификации, которая должна завершиться в 2025 году. Так, в стране откажутся от дублирования надписей на вагонах на русском языке, их заменят названиями на английском.

На Украине также перестанут вести отсчет километража железных дорог от нулевого километра, расположенного в Москве: после модернизации все километровые знаки будут отображать расстояние до нулевой отметки на Центральном вокзале станции Киев-Пассажирский. Железнодорожники поменяют также названия железных дорог, сигнальные отметки, советские барельефы, названия станций и полустанков.