Украина дерусифицирует железные дороги

Предприятие «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») объявила о начале комплексной программы дерусификации, которая должна завершиться в 2025 году, сообщается в Telegram-канале госкомпании. Отмечается, что в стране откажутся от дублирования надписей на вагонах на русском языке, их заменят названия на английском. На Украине также перестанут вести отсчет километража железных дорог от «нулевого километра», расположенного в Москве. После модернизации все километровые знаки будут отображать расстояние до нулевой отметки на Центральном вокзале станции Киев-Пассажирский.

Раньше мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было отмечено «856/857 км». Почему? Потому что около сотни лет у нас был расчет «нулевого» километра от России. Положим этому конец. Теперь «нулевой» километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале, — говорится в сообщении.

Железнодорожники поменяют также названия железных дорог, сигнальные отметки, советские барельефы, названия станций и полустанков и многое другое.

Власти Изюма Харьковской области Украины ранее приняли решение переименовать 19 улиц в рамках дерусификации. В этой связи улица Московская стала улицей Ивана Мазепы, Пушкинская — Степана Бандеры, площадь Революции — площадью Героев Крут. Улицу Ломоносова переименовали в улицу Романа Ратушного, Пролетарскую — в Лондонскую, Горького — в Виталия Смолярова. Улицу Тургенева назвали улицей Джохара Дудаева, Суворова стала улицей Семена Петлюры, Волоха — гетмана Полуботка, Камчатскую переименовали в улицу Аляски.

В декабре на Украине захотели переименовать город Ватутино в Черкасской области, названный в честь советского генерала Николая Ватутина.