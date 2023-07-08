Мать Реввы заявила, что он лишился счетов и имущества в России Мать Александра Реввы заявила, что сын переоформил всё имущество и счета на жену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ревва

Мать участника Comedy Club Александра Реввы Любовь Рачеева рассказала о финансовом состоянии уехавшего из России сына. По ее словам, комик стал «иноагентом», ему якобы запретили выступать в родной стране, после чего он переоформил всё имущество и счета на супругу. «У него ничего нет», заявила Рачеева в интервью YouTube-каналу Best Family.

Любовь Рачеева рассказала, что осудивший СВО Александр Ревва сейчас живет в Дубае, но до сих пор прописан в её двухкомнатной хрущевке в Донецке.

Там он востребован. Я верю, что они не бедствуют, что Саша обеспечивает свою семью, — сообщила мать артиста.

Рачеева также выразила мнение, что ее сын сейчас «иноагент» и ему «отменили все концерты в России, зарабатывать здесь он не может». Отвечая на вопрос об имуществе и счетах Александра Реввы, она сказала, что «у него ничего нет».

Он доверил все своей супруге. Я назвала его подкаблучником, наверное, неправильно. Он просто очень доверяет любимой женщине, — рассказала Любовь Рачеева.

Мать Реввы также рассказала, что чувство юмора Александр унаследовал от деда Николая Степаненко, который потерял зрение в 20-летнем возрасте, но на протяжении всей жизни был оптимистом. А певческий талант ему достался от нее. Мать артиста не обсуждает политические взгляды сына, но себя саму называет себя патриотом России.

Я работала в шахтерском ансамбле Донбасса, я пела. В Сочи единственный человек, который поет о России, это я, простите меня за нескромность, но я патриот. Я всегда пела о России. Я пою патриотически песни, для того, чтобы молодежь знала, что самое великое чудо — это то место, где ты родился. Это наша земля, наша Россия, — сказала Рачеева.

В марте 2023 года стало известно об отмене в Ростове-на-Дону концертов Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы. Глава администрации города Алексей Логвиненко пояснил, что эти артисты выступали против СВО.