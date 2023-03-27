Глава Ростова-на-Дону перечислил звезд, которым запретил выступать в городе Глава Ростова-на-Дону Логвиненко подтвердил отмену концертов Лорак, Реввы и Меладзе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ани Лорак

В Ростове-на-Дону не состоятся концерты Ани Лорак и других артистов, которые либо выступали против СВО, либо выступали с критикой спецоперации, заявил в комментарии РИА Новости глава администрации города Алексей Логвиненко.

Градоначальник также назвал имена Валерия Меладзе и Александра Реввы, которые никак не высказывались публично об СВО. Их концерты тоже не смогут состояться в столице региона.

Организатор проекта Rostov Roof Live Армен Геворкян до этого подтверждал, что в городе не смогут пройти концерты некоторых артистов.

Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан. Помимо Ани Лорак, отменены концерты «ДДТ», «Мумий Тролля», «Машины времени», Валерия Меладзе и Александра Реввы, — говорил Геворкян.

Ранее Ани Лорак опровергла сообщения СМИ о том, будто она оказывала поддержку в военном финансировании армии Украины. Артистка написала в своем Telegram-канале, что может помогать только в рамках гуманитарной миссии. О том, что вслед за Краснодаром концерт Лорак отменили и в Ростове, 27 марта сообщали СМИ, но теперь это подтверждено на уровне главы города.