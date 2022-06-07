Андрей Малахов планирует снять шоу про детей Жириновского

Фото: АГН «Москва»

Андрей Малахов

Телеведущий и журналист Андрей Малахов планирует снять шоу о детях бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, рассказал NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что на «Исповедь детей Жириновского» отведут два часа. При этом шоу Малахова выйдет в новом формате, а от названия «Андрей Малахов. Прямой эфир» решили отказаться.

Сейчас Малахов активно обсуждает тему эфира со своими редакторами. Передача выйдет уже в рамках нового шоу. Известно, что от старого названия осталась только фамилия ее автора — «Малахов». Точная дата выхода шоу пока неизвестна.

По данным источника, в главной роли выступит бывший депутат Госдумы Игорь Лебедев, который недавно якобы сменил паспорт. Теперь наследник Жириновского носит имя Давид Гарсия.

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин заявил NEWS.ru, что фракция прокомментирует новое шоу только после его выхода, так как пока неизвестно, выйдет ли программа в эфир, что расскажут приглашенные гости и как это отразится на партии.

Ранее стало известно о том, что Лебедев взял испанские имя и фамилию, а также сменил отчество. Теперь его зовут Гарсия Давид Александрович. Предполагается, что на это у политика было несколько причин, среди которых переезд на ПМЖ в Испанию и уход от санкций, введенных против него Евросоюзом в 2014 году.

Жириновский и Лебедев поссорились в июне 2021 года на почве назначения Михаила Дегтярёва на пост врио губернатора Хабаровского края. Сын экс-лидера ЛДПР посчитал, что Дегтярёв не обладал необходимыми способностями и знаниями, чтобы занять эту должность. После скандала Лебедев завершил политическую карьеру.