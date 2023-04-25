Продюсер оценил шансы возвращения в эфир «Вечернего Урганта» Продюсер Рудченко выразил сомнения по поводу возвращения в эфир шоу «Вечерний Ургант»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер, телеведущий Иван Ургант на премьере фильма «Вызов»

Шоу «Вечерний Ургант», которое выходило на Первом канале, навряд ли вернут в эфир, считает продюсер Павел Рудченко. В разговоре с «Народными Новостями» он отметил, что ведущие Иван Ургант и Александр Гудков хотели бы вновь участвовать в съемках программы, так как она приносила им большие гонорары, но вернуть свои позиции им вряд ли получится.

Им бы очень хотелось вернуться, потому что сейчас они не у руля и не имеют никакого заработка по сравнению с тем, насколько они были популярны. <...> Я искренне и сильно удивлюсь, если все-таки каким-то провидением их протянут и вернут это шоу. Но, мне кажется, тогда будет большой скандал, — отметил продюсер.

По его словам, шоу приносило Гудкову и Урганту известность и популярность, а также дополнительные гонорары от рекламодателей. Рудченко уточнил, что сейчас ситуация изменилась, так как ведущие «много наговорили», из-за чего им будет трудно вернуть свои предыдущие позиции. Продюсер добавил, что пародия Гудкова и молчание Урганта делают их воссоединение в рамках шоу маловероятным и скандальным.

Телеведущий Иван Ургант ранее пришел на премьеру фильма «Вызов», снятого на МКС, после слухов об уходе с Первого канала. В феврале СМИ писали, что телеведущий покинул РФ и уволился с Первого канала, где он ведет передачу «Вечерний Ургант». Телеканал позже опроверг информацию о его увольнении. Сам телеведущий отметил, что еще вернется в эфир.