Великобритания дополнила список антироссийских санкций Великобритания внесла 14 новых позиций в антироссийский санкционный список

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Великобритания расширила санкционный список в отношении России и добавила туда 14 позиций, сообщается на сайте правительства страны. Уточняется, что в дополненном списке есть министр просвещения Кравцов, губернатор Камчатки Солодова, министр культуры Любимова.

Отмечается, что санкции также ввели против журналиста Антона Красовского, политтехнолога Тимофея Сергейцева, руководителя военно-гражданской администрации Харьковской области Ганчева и главы Адыгеи Кумпилова. Помимо физлиц, британское правительство ввело санкции в отношении детского лагеря «Артек» в Крыму.

Ранее Швейцария присоединилась к ограничительным мерам, введенным Евросоюзом в отношении физических и юридических лиц в рамках 11-го пакета санкций. Решение о полном присоединении Берна к рестрикциям Брюсселя примут к концу августа. Под санкции подпали военные, ведущие представители подконтрольных государству российских СМИ и члены ЧВК «Вагнер».

11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу 23 июня. Очередные рестрикции в отношении РФ предусматривают в том числе меры против обхода уже действующих ограничений, в частности, на экспорт различной продукции, таким образом, под санкции ЕС могут подпасть не только российские, но и и зарубежные компании.