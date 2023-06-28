Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

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Швейцария присоединилась к ограничительным мерам, введенным Евросоюзом в отношении физических и юридических лиц в рамках 11-го пакета санкций ЕС, сообщили на сайте Федерального совета республики. Решение о полном присоединении Берна к рестрикциям Брюсселя примут к концу августа, говорится в заявлении правительства.

Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR), отвечающий за санкции, расширил санкционный список в отношении России. <...> Таким образом, Швейцария присоединяется к ограничительным мерам в отношении новых физических и юридических лиц, введенным ЕС 23 июня 2023 года в рамках 11-го пакета санкций, — заявили в Берне.

11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу 23 июня. Очередные рестрикции в отношении РФ предусматривают в том числе меры против обхода уже действующих ограничений, в частности, на экспорт различной продукции, таким образом, под санкции ЕС могут подпасть не только российские, но и и зарубежные компании.

Ранее в МИД Польши объявили о начале проработки 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Замглавы польского дипведомства Петр Вавжик заявил, что Варшава считает необходимым усиливать давление на Москву вне зависимости от того, насколько удовлетворительные результаты покажет предыдущий пакет ограничений.