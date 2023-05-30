Прилепин призвал «наградить» Пугачеву и Беркович

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Евгения Беркович

Обвиняемую в оправдании терроризма режиссера Евгению Беркович и покинувшую Россию певицу Аллу Пугачеву нужно «наградить», заявил NEWS.ru публицист Захар Прилепин в ответ на вопрос, на чьей стороне он находится в деле Беркович. Писатель рассказал, что находится на стороне своего друга Александра Шубина, убитого в ходе покушения, и предложил спросить у Беркович и обвиняемого по тому же делу драматурга Светланы Петрийчук, что они думают о смерти Шубина. Прилепин убежден, что в сложившейся ситуации нужны ответы на куда более глобальные вопросы.

Я на стороне своего погибшего друга Саши Шубина. Пусть Беркович и Петрийчук расскажут, что они думают о его смерти, — сказал он.

По его словам, в России за 30 лет создали либерально-буржуазное общество потребления и культа Запада, где антисоветизм был почти религией, а западничество — аксиомой. Далее же, как подчеркнул Прилепин, «все пошло по шву» и именно это является более важным вопросом, нежели тот, что именно делать с Беркович.

У меня 12 переломов, травма головного мозга, ушиб легких, и у меня погиб товарищ. Уже не помню, какой по счету за девять лет. А вы спрашиваете, что нам делать с Беркович? Я имени такого раньше не слышал. Ну как что? Наградить. Здесь же 30 лет так делали. И Пугачеву наградить, — заявил Прилепин.

Писатель напомнил о том, что он десять лет жизни прослужил в силовых структурах и структурах спецназа, а также был на четырех войнах, однако наград больше у уехавшего из России комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он добавил, что о плачевной ситуации свидетельствует, в частности, отсутствие в российском кинематографе фильмов с отчетливо патриотической позицией, а сам кинематограф «до сих пор не желает видеть» таких событий, как конфликт в Донбассе, смерть сотен детей, убийства Арсена Моторолы и Дарьи Дугиной.

Подробнее читайте вечером 30 мая в интервью Захара Прилепина NEWS.ru.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования его машины и приведены в действие дистанционно. Писатель выжил, но получил ранения и переломы, его друг и телохранитель Александр Шубин погиб на месте от травм.

21 мая пресс-служба писателя сообщила, что он начал проходить курс реабилитации после нескольких перенесенных операций. Прилепин занимается присаживаниями с опусканием ног с постели. Его состояние стабильное, однако он продолжает находиться в палате интенсивной терапии.