Замок Галкина и Пугачевой арестовали Mash: замок Пугачевой в подмосковной Грязи арестовали из-за неуплаты налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Замок уехавшего из России пародиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и артистки эстрады Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь оказался под арестом, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной стала неуплата налогов. Из-за этого строение нельзя продать или переписать на кого-либо.

По информации канала, особняк находится под арестом в течение последних пяти лет.

Как пишет Mash, Галкин в 2018 году пытался решить вопросы по неуплате налогов через суд. Тогда эти суммы были небольшие, однако с годами объем долгов за жилплощадь значительно вырос и теперь попытка пары продать замок осложнилась «ударом налоговой системы», сообщает канал.

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

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