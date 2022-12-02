Матвиенко предложила премировать Малахова за передачу «Песни от всей души»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдать правительственную премию телеведущему Андрею Малахову за его авторский проект «Песни от всей души». По ее словам, проект стал хорошим образцом популяризации народного творчества, пишет ТАСС.

Своим мнением председатель верхней палаты поделилась на встрече с деятелями культуры и искусства. С предложением премировать Малахова Матвиенко обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Я бы Малахова представила к премии правительства за этот уникальный проект, который он делает на канале «Россия», — сказала спикер Совета Федерации.

Матвиенко отметила, что передача Малахова посвящена народной песне и народному творчеству, в ней представлены люди «из глубинки». Программа пользуется колоссальным вниманием, а ее рейтинг «зашкаливает», отметила политик. А сама народная культура формирует цивилизационный код общества, который помогает противостоять тем вызовам, с которыми сталкивается Россия, считает спикер Совфеда.

Надо, чтобы вся наша жизнь была пронизана народной культурой, народным творчеством, нашими истоками. Будем работать. Хотя каналам никто у нас не имеет право давать указания, поручения, они сами по себе. Но поэтому надо уделять внимание, — добавила Матвиенко.

Программа Андрея Малахова «Песни от всей души» вышла на телеканале «Россия 1» весной этого года. В ней таланты-самородки из разных уголков страны собираются за круглым столом, поют песни, рассказывают семейные истории.

Ранее телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию о своей эмиграции в одну из прибалтийских стран. Он написал «не дождетесь» в ответ на сообщения о том, что покинул РФ и в ближайшее время не собирается возвращаться.