Малахов отреагировал на слухи об эмиграции из России Телеведущий Малахов опроверг информацию об эмиграции в Прибалтику

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Андрей Малахов

Телеведущий Андрей Малахов опроверг в Telegram-канале информацию о своей эмиграции в одну из прибалтийских стран. Он написал «не дождетесь» в ответ на сообщения о том, что покинул РФ и в ближайшее время не собирается возвращаться.

Телеведущий заявил «Подъему», что уехал в двухнедельный отпуск с ребенком.

Я сейчас не в странах Балтии, а в двухнедельном отпуске с ребенком. Заявление на отпуск выложу в ближайшее время, — сказал он.

Директор Малахова ранее в категоричной форме опроверг информацию о том, что тот мог уехать в одну из стран Прибалтики. В беседе с Daily Storm Алексей Миндель назвал такие слухи, которые ранее распространили некоторые Telegram-каналы, «полным бредом».

Полный бред. Пусть проверяют источники и не пишут ерунды, — сказал он.

Ранее один из сотрудников передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» рассказал о том, что ее участников провоцируют на самые неприятные эмоции. По его словам, накрутка и накал страстей являются основной целью работы с персонажами в проектах телеведущего.