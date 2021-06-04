Бузову в клетке привезли на красную дорожку премии МУЗ-ТВ

https://static.news.ru/photo/dd683c6a-c547-11eb-ba5d-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая и певица Ольга Бузова эффектно появилась на премии «МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света». Звезду привезли на красную дорожку в клетке в компании ведьмаков. Кадры показал Telegram-канал Super.ru.

На певице красное блестящее платье мини, оформленное золотой накидкой, напоминающей крылья феникса. После яркого выхода на дорожку, Бузова расплакалась от того, что фанаты начали петь её песню «Водица». Однако уже через несколько минут звезда радостно убегала от ведущей Насти Ивлеевой. Всё это произошло практически одновременно.

В Instagram МУЗ-ТВ, где канал в настоящее время публикует моменты события, также появилось видео с участием Бузовой. На нём она пояснила концепцию своего образа жар-птицы:

И сейчас, когда я вышла [из клетки], наконец, на свободу, — я свободна, я красива, я богата, я знаменита.

Ранее сообщалось, что рэпер Тимати появился на премии с новой возлюбленной — победительницей проекта «Холостяк» Екатериной Сафаровой. Это первое публичное появление рэпера и модели после финала проекта.