Бондарчук, беременная Михайловская: премьера «Молодежки. Новая смена»

В «Каро Sky 17 Авиапарк» прошел благотворительный предпремьерный показ первой серии сериала «Молодежка. Новая смена». На экраны вернулся второй сезон популярной истории о спорте и жизни молодых героев, а само мероприятие посетили не только многие знаменитости, но и молодые звезды-хоккеисты, игроки сборной по следж-хоккею и дети-спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

На светском показе внимание гостей привлек Федор Бондарчук, выбравший сдержанный образ — черные брюки и водолазку. Минимализм в одежде выгодно подчеркнул изменения во внешности режиссера. Артист заметно похудел и продемонстрировал подтянутую фигуру. При этом уже в начале мая ему исполнится 59 лет.

Среди гостей выделялась и Анна Михайловская. 37-летняя актриса находится на позднем сроке беременности, поэтому выбрала свободный пиджак, дополнив образ розовой пушистой сумкой. Поддержать проект пришел и Александр Соколовский, известный по «Молодежке». Он выбрал бордовый кардиган и рассказал о значении здорового образа жизни для артистов.

Как прошел предпремьерный показ, а также кадры ярких участников, — в галерее NEWS.ru.