Большова, Меладзе, Ефремов: чем расплачиваются звезды за смертельные ДТП Аварии с участием знаменитостей не редкость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Большова

На днях полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автомобиля, которым управляла актриса театра «Ленком» Анна Большова. Авария произошла в Калужской области поздно вечером 14 октября, в результате трагедии погибла 31-летняя женщина. Пока следствие разбирается в обстоятельствах случившегося, NEWS.ru рассказывает, кто еще из звезд был участником громких ДТП и чем закончились для них эти истории.

Эдвард Радзинский отделался амнистией

В июле 2011 года СМИ сообщили, что 74-летний автор популярных книг по истории России, драматург, телеведущий Эдвард Радзинский спровоцировал ДТП в Истринском районе Подмосковья. Управляя «Вольво», он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан», пассажирка которого 24-летняя Мария Куликова погибла на месте.

Радзинский сразу признал свою вину. Однако следствие по этому делу затянулось на три года, в течение которых писатель несколько раз отказывался давать показания, предоставляя справки о плохом самочувствии, а сама история разворачивалась на 180 градусов. На одном из этапов в аварии обвинили водителя «Ниссана» — жениха погибшей Марии Куликовой, но после апелляционной жалобы ее родителей и проведения окончательной экспертизы МАДИ вина Радзинского все-таки была установлена.

В 2014 году дело закрыли по амнистии в честь 20-летия Конституции. Об этом попросил писатель, признавший свою вину. В качестве компенсации морального вреда Радзинский по суду заплатил отцу погибшей два миллиона рублей.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Константин Меладзе

Константин Меладзе обещал содержать детей погибшей

В 2012 году музыкальный продюсер Константин Меладзе, находясь за рулем «Лексуса», вблизи пешеходного перехода сбил 30-летнюю Анну Пищало. Авария случилась на трассе Киев — Обухов. По украинскому законодательству продюсеру грозило до восьми лет лишения свободы, но до суда уголовное дело не дошло. Следователи сочли, что Меладзе невиновен в аварии: он был трезв, сделал всё возможное, чтобы избежать ДТП, а после не скрылся, а вызвал экстренные службы и пытался оказать первую помощь.

Родственники погибшей тоже сняли претензии. Константин пообещал содержать двоих детей Анны до их совершеннолетия. Позже в интервью он признавался, что семья жертвы оказала ему колоссальную моральную поддержку.

Витас отказался выходить из машины, Николаева задерживали шипованной лентой

В 2013 году певец Витас сбил на своем «Инфинити» велосипедистку на площади перед ВВЦ. Скорость обоих участников движения была невелика, это и спасло девушку от серьезных травм.

По словам очевидцев, Виталий Грачев (настоящее имя артиста) пытался скрыться, а когда это не удалось, заперся в машине и стал грозить муляжом пистолета. Общаться с полицейскими певец отказывался, оказывал им активное сопротивление, но в итоге стражам порядка удалось его задержать. От медосвидетельствования он отказался. В итоге суд приговорил исполнителя к штрафу в 100 тысяч рублей за сопротивление полиции и лишению водительских прав на полтора года.

В феврале 2016 года отличился на дороге уже актер Валерий Николаев, звезда сериала 1990-х «День рождения Буржуя». Управляя «Субару Форестер», Николаев протаранирал несколько машин в центре Москвы, включая авто ГИБДД. Остановить артиста удалось лишь благодаря шипованной ленте. Сотрудникам полиции пришлось разбить боковое стекло, чтобы вытащить водителя из машины. От медосвидетельствования Николаев, как и Витас, отказался. Артист раскаялся в содеянном и отделался 10 днями пребывания в СИЗО.

Позже Николаев еще несколько раз имел проблемы с законом из-за нарушений ПДД. Так, в начале февраля 2022 года артиста поместили в спецприемник за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и без водительских прав. Из спецприемника его перевели в психиатрическую больницу.

Самым резонансным ДТП последних лет стала авария с участием Михаила Ефремова. 8 июня в 2020 году актер, находясь за рулем своего «Джип Гранд Чероки», выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Гранта Фургон», водитель которой Сергей Захаров скончался.

Ефремова осудили на 7 лет 6 месяцев. Сейчас он отбывает срок в белгородской колонии, активно участвует в самодеятельности. По словам адвоката артиста Петра Хархорина, в декабре 2022 года Михаил сможет попросить об условно-досрочном освобождении. На вопрос, начал ли артист готовиться к подаче прошения об УДО, Хархорин в беседе с NEWS.ru отвечать отказался, объяснив это тем, что «клиенты запретили давать комментарии для СМИ».

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Валерий Николаев

«У обычного человека нет нескольких миллионов рублей»

Влияет ли звездный статус на итоги следствия и исход уголовного дела в суде? Адвокат Андрей Князев обращает внимание, что перед законом все равны, но у состоятельных звезд больше материальных возможностей для того, чтобы пригласить к защите высококвалифицированных юристов и удовлетворить требования потерпевшей стороны (судом это учитывается).

У обычного человека нет нескольких миллионов рублей, чтобы выплатить моральный вред, а у звезды есть. Поэтому такие дела часто прекращаются за примирением сторон или наказание смягчается, — говорит Князев.

По мнению адвоката Юрия Баринова, с публичного человека спрос строже.

Если появляется сочетание звездности и внимания СМИ, это влияет отрицательно. Самое плохое для адвоката — это дело, которое освещается в прессе. Посмотрите на Ефремова: он получил за ДТП срок, который дают за двойное убийство, — рассказал NEWS.ru Баринов.

Адвокат Сталина Гуревич отмечает, что «при избрании меры пресечения и меры наказания учитывается в том числе личность подсудимого (обвиняемого), его намерения, возможность отбытия наказания без изоляции от общества».

Статус заслуженного человека — врача или педагога — может привести к смягчению наказания. А вот если звезда тусовщик, известный пьянками и скандалами, такая популярность будет скорее в минус, — считает Сталина Гуревич.

По ее мнению, дело Ефремова «как раз тот случай, когда известность не сыграла на руку». Но были и другие объективные причины — изменение законодательства.