Более 300 редких артефактов: выставка «Мечта москвича» на ВДНХ

«Мечта москвича» — это 30 экспонатов транспортной коллекции и более 300 артефактов / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

На московской ВДНХ проходит выставка «Мечта москвича». Она рассказывает историю марки «Москвич», самого народного советского автомобиля. Музей транспорта столицы впервые представил коллекцию серийных автомобилей, прототипов «Москвичей» и гоночных болидов. В четырех залах выставки посетители проследят путь автомобильной марки от съемок в главных советских фильмах и участия в международных ралли до закрытия завода.

Экспозиция «Мечта москвича» представлена 30 экспонатами транспортной коллекции и более чем 300 редкими артефактами. Среди них «Москвич-422» («Буратино») 1954 года — уникальный образец с сохранившимся деревянным кузовом, миллионный «Москвич-408» 1967 года, двигатель ГД-1 — первый советский двигатель, который был создан для участия страны в «Формуле-1», и личные вещи главного конструктора завода А. Ф. Андронова, переданные его сыном.