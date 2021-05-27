Amazon «не убьёт» Джеймса Бонда после сделки с MGM

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Корпорация Amazon после покупки американской компании Metro-Goldwyn-Mayer рассказала о судьбе франшизы о Джеймсе Бонде. Новые фильмы будут, а премьера по-прежнему пройдёт в кино, передаёт Variety.

Мы намерены продолжать снимать фильмы о Джеймсе Бонде для мировой театральной аудитории, — заявили изданию в кинокомпании Eon Productions, занимающейся производством фильмов о Бонде.

Не исключено, что новая лента об агенте 007 «Не время умирать» (No Time to Die), премьера которой намечена на октябрь 2021 года, появится после сделки и на Amazon Prime Video. Однако пока неизвестно, сколько времени у фильмов может быть театральное окно, прежде чем они попадут на платформу.

Ранее сообщалось, что MGM несколько месяцев искала покупателя и наконец досталась Amazon за $8,45 млрд. Корпорация обещала «сохранить наследие и каталог фильмов MGM», а также предоставить клиентам более широкий доступ к этим шедеврам. Вероятно, в ближайшее время часть старых проектов MGM появится в онлайн-кинотеатре.