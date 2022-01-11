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Актрисе и режиссёру Ренате Литвиновой исполнилось 55 лет
Культура

Актрисе и режиссёру Ренате Литвиновой исполнилось 55 лет

08:07, 12 января 2022
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look
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Актрисе театра и кино, режиссёру, продюсеру, сценаристу и просто красивой женщине Ренате Литвиновой в этом году исполнилось 55 лет. NEWS.ru решил напомнить основные вехи её творческой биографии.

На премьере фильма «Страна глухих», 1998 год

Natalya Loginova/Russian Look

Рената Литвинова и Людмила Гурченко. Церемония вручения премии «Русский стиль и мода», 2005 год

Anatoly Lomohov/Russian Look

На съёмках фильма «Жестокость», 2006 год

Natalya Loginova/Russian Look

Председатель жюри Фред Скеписи и актриса Рената Литвинова на закрытии XXIX МКФ, 2007 год

Роман Денисов/Russian Look

Актриса Рената Литвинова на презентации собственной коллекции одежды, 2009 год

Juliya Khanina/Russian Look

Рената Литвинова и Иван Ургант на вручении премии «Самые стильные в России - 2012»

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Игорь Верник и Рената Литвинова в спектакле «Свидетель обвинения», 2012 год

Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Рената Литвинова на открытии XXXVII МКФ, 2015 год

Dmitry Golubovich/Russian Look

Рената Литвинова в спектакле «Северный ветер», 2017 год

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Ульяна Добровская и Рената Литвинова на премьере фильма «Северный ветер», 2021 год

Рената Литвинова на открытии кинотеатра «Художественный», 2021 год

Сергей Булкин/NEWS.ru

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