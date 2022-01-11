Актрисе и режиссёру Ренате Литвиновой исполнилось 55 лет

Актрисе театра и кино, режиссёру, продюсеру, сценаристу и просто красивой женщине Ренате Литвиновой в этом году исполнилось 55 лет. NEWS.ru решил напомнить основные вехи её творческой биографии.
На премьере фильма «Страна глухих», 1998 год
Natalya Loginova/Russian Look
Рената Литвинова и Людмила Гурченко. Церемония вручения премии «Русский стиль и мода», 2005 год
Anatoly Lomohov/Russian Look
На съёмках фильма «Жестокость», 2006 год
Natalya Loginova/Russian Look
Председатель жюри Фред Скеписи и актриса Рената Литвинова на закрытии XXIX МКФ, 2007 год
Роман Денисов/Russian Look
Актриса Рената Литвинова на презентации собственной коллекции одежды, 2009 год
Juliya Khanina/Russian Look
Рената Литвинова и Иван Ургант на вручении премии «Самые стильные в России - 2012»
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Игорь Верник и Рената Литвинова в спектакле «Свидетель обвинения», 2012 год
Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Рената Литвинова на открытии XXXVII МКФ, 2015 год
Dmitry Golubovich/Russian Look
Рената Литвинова в спектакле «Северный ветер», 2017 год
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Ульяна Добровская и Рената Литвинова на премьере фильма «Северный ветер», 2021 год
Рената Литвинова на открытии кинотеатра «Художественный», 2021 год
Сергей Булкин/NEWS.ru