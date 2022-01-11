Актрисе и режиссёру Ренате Литвиновой исполнилось 55 лет

Народный артист России Константин Хабенский 11 января отмечает 50-летний юбилей. Он известен зрителям по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Метод», фильмах «Ночной дозор», «В движении», «Статский советник», «Географ глобус пропил», «Время первых», «Селфи» и многих других. В конце 2021 года на экраны вышел новый фильм «Чемпион мира», в котором артист сыграл шахматиста Виктора Корчного.

Народный артист России Константин Хабенский 11 января отмечает 50-летний юбилей. Он известен зрителям по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Метод», фильмах «Ночной дозор», «В движении», «Статский советник», «Географ глобус...