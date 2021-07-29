40-летний кусок свадебного торта принцессы Дианы оценили в 51 тысячу рублей
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:55, 29 июля 2021
Читайте нас в Google Новости
В 40-летний юбилей со дня свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза кусок свадебного торта с торжества был выставлен на аукцион. Об этом сообщает Metro.
Праздничный десерт представлял собой фруктовый пирог, суммарный вес которого составлял 102 килограмма. В качестве основы для торта был использован марципан, сверху корж покрыт глазурью бежевого цвета и украшен орнаментом в виде королевского герба. Маленький кусок пирога (17,7×20,3 см., 0,79 кг. — NEWS.ru), отрезанный королевским подданным в качестве благодарности за помощь в организации свадьбы, 40 лет хранился в пищевой плёнке.
Я бы не рекомендовал его есть, за 40 лет он точно сильно испортился, и неизвестно, что может произойти с организмом, — предостерёг потенциальных покупателей специалист по оценке королевских памятных вещей Крис Олбери.
Изначальная стоимость лота оценивается в 500 фунтов стерлингов (51 тысяча рублей. — NEWS.ru).
Ранее сообщалось, что в ещё не вышедшей биографии принца Гарри появится новая информация, раскрывающая тайну смерти принцессы Дианы.