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40-летний кусок свадебного торта принцессы Дианы оценили в 51 тысячу рублей

13:55, 29 июля 2021
40-летний кусок свадебного торта принцессы Дианы оценили в 51 тысячу рублей
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В 40-летний юбилей со дня свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза кусок свадебного торта с торжества был выставлен на аукцион. Об этом сообщает Metro.

Праздничный десерт представлял собой фруктовый пирог, суммарный вес которого составлял 102 килограмма. В качестве основы для торта был использован марципан, сверху корж покрыт глазурью бежевого цвета и украшен орнаментом в виде королевского герба. Маленький кусок пирога (17,7×20,3 см., 0,79 кг. — NEWS.ru), отрезанный королевским подданным в качестве благодарности за помощь в организации свадьбы, 40 лет хранился в пищевой плёнке.

Я бы не рекомендовал его есть, за 40 лет он точно сильно испортился, и неизвестно, что может произойти с организмом, — предостерёг потенциальных покупателей специалист по оценке королевских памятных вещей Крис Олбери.

Изначальная стоимость лота оценивается в 500 фунтов стерлингов (51 тысяча рублей. — NEWS.ru).

Ранее сообщалось, что в ещё не вышедшей биографии принца Гарри появится новая информация, раскрывающая тайну смерти принцессы Дианы.

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