40-летний кусок свадебного торта принцессы Дианы оценили в 51 тысячу рублей

Советская и российская актриса Елена Яковлева в разговоре с порталом «Собеседник» посетовала, что люди интересуются татуировками её сына Дениса, а не его личностью. Артистка откровенно отметила, что 28-летний молодой человек — «грамотный, образованный, начитанный мальчик», а кроме нательных изображений у него ещё «замечательная душа».

Он занимается спортом, причём, так сказать, экологично — не колется всеми этими анаболиками, а сам правильным питанием достигает результатов. И он свободный человек, делает что хочет, — отметила Яковлева. Отвечая...