Воспитательница из Одинцово избила трёхлетних мальчика и девочку в садике

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Воспитательница детского сада в подмосковном Одинцово избила трёхлетних мальчика и девочку, сообщает KP.RU. Маленькая Ира (имена героев изменены) после сада вела себя слишком тихо и хромала, а дома мама увидела шишки и ссадины на голове дочери. Врачи диагностировали у неё сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Дома я сняла с неё шапочку и увидела шишки на лбу и голове ребёнка, а на щеке виднелся красный след от пощечины. Тогда дочка в слезах рассказала мне, что сегодня днем её избила их воспитательница Мария Ивановна. Ира рассказала, что женщина много раз ударила её по голове и лицу. Воспитательница как будто специально целилась куда побольнее и посильнее ударить. Мы сразу собрались и повезли ребенка в больницу, на обследования, потом сняли побои, — рассказала мать пострадавшей Светлана В.

Тем же вечером к семье приехали полицейские, и стало известно, что пострадала не только Ира. Воспитательница побила и трёхлетнего Ваню, но не нанесла ему таких травм. Семьи написали заявления, об избиениях начали рассказывать и другие дети.

После этого Светлане позвонила заведующая садом и извинилась, воспитательницу, по её словам, уволили. Но родители заявили, что она ушла на больничный и ещё числится сотрудницей.

Одна из сотрудниц детского сада оправдала поведение коллеги тем, что у всех бывают срывы: «Подумаешь, в запой ушла».

Замдиректора школы в Хабаровске ранее схватил ученицу за волосы в коридоре из-за отсутствия сменной обуви. Произошедшее попало на видео. Мать девятиклассницы рассказала, что мужчина не первый раз вступает в конфликт с её дочерью.