Туристы из Москвы поехали автостопом в Крым и попали в рабство в Дагестане

Москвич Пётр Пелеханов и его подруга Ольга решили путешествовать по России автостопом. Их путь лежал в Крым, но всё пошло не по плану ,и пара попала в рабство в Дагестане. Им удалось сбежать, и потом несколько дней они добирались до дома. Об этом молодые люди рассказали «360».

Пётр Пелеханов утверждает , что продажа людей в кавказской республике поставлена на поток. Он рассказал, что в рабство попал вместе с девушкой из-за водителя автобуса на трассе «Дон», они остановили его и рассказали, что едут в Крым.

Путешествую автостопом последние шесть лет. На платном участке трассы «Дон» мы ловили попутку. Стоявшие там дальнобойщики согласились довезти нас утром. Но мы решили попробовать поймать попутку. Остановился автобус. Водитель увидел, что мы туристы с рюкзаками, и спросил, в какую нам сторону. Мы ответили, что едем в Крым, — объяснил турист.

После этого водитель начал их уговаривать заехать на ферму на Ставрополье, поработать. Предлагал зарплату в 40 тысяч рублей, но молодые люди отказывались. В итоге он уговорил их просто поехать посмотреть. Когда ночью туристы проснулись, то увидели, что едут не туда. Так они оказались в Дагестане.

Когда Пелеханов попытался уточнить, что они делают в Дагестане, водитель придумывал разные предлоги, чтобы доехать до Дербента, в итоге он пригласил их к себе. А на следующее утро просто продал за 50 тысяч рублей каким-то людям. Затем он с улыбкой похвастался туристам, что «спас их», продав на ферму, а не на завод, после чего их затолкали в машину и увезли «на помидоры». Туристам рассказали, что покупателями стали следователь с 20-летним стажем и бывший депутат.

«Были угрозы: если мы попытаемся убежать через забор, то нас прирежут. Но нас с автоматами не держали, на цепь не сажали», — добавил путешественник.

При них состоялись и другие сделки по продаже людей. В итоге москвичам пришлось притвориться, что они смирились. Они сбежали благодаря «слепой зоне» без камер на ферме, добрались до Дербента и выбрались из региона после двух дней общения с полицией, которая призывала их «не порочить имя уважаемого человека».

Ранее в американском штате Миссури учащиеся старшей школы Park Hill South создали и разместили в Интернете петицию, в которой потребовали восстановить в стране рабство. Родители некоторых школьников призвали полицию выявить и наказать авторов документа.