Студентка из Подмосковья рассказала о встрече с беглым орским маньяком

https://static.news.ru/photo/94c3dbb4-8612-11eb-9912-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Управление МВД России по Оренбургской области

Студентка из Московской области сообщила, что несколько дней назад она столкнулась с беглым орским маньяком Валерием Андреевым. Встреча произошла в салоне автобуса в Одинцовском городском округе.

Как пишет МК, о случившемся девушка сообщила в полицию в минувшую субботу, 13 марта. По её словам, маньяка она встретила двумя днями ранее в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что уроженца Оренбургской области начали искать в столице. При этом на след преступника правоохранителям удалось выйти ещё в 2012 году, и с тех пор Андреев находится в бегах.

По словам студентки, когда она оплачивала проезд, то заметила, как следом за ней в салон автобуса зашёл пожилой мужчина. Несмотря на то, что в автобусе было много свободных мест, он сел напротив девушки, стал её рассматривать и улыбаться.

Собеседница издания отмечает, что у мужчины были седые волосы, он был одет в тёмную куртку и джинсы. При этом одежда была грязной.

Мужчина попытался заговорить с девушкой, выяснить маршрут её поездки. Студентка отмечает, что у её попутчика отсутствовало большое количество зубов.

Когда автобус стал подъезжать к моей остановке, я встала и сказала, что мне пора выходить. Незнакомец смотрел мне вслед, даже когда автобус стал отъезжать. Больше я этого человека не видела, — рассказала студентка.

В пятницу девушка увидела в университете объявление о поисках орского маньяка. На фотографии она узнала своего попутчика. В настоящее время полиция проводит проверку заявления девушки.

Валерий Андреев, которого именуют орским маньяком, входит в десятку самых опасных разыскиваемых в РФ преступников. Он заочно обвинён в восьми убийствах и объявлен в федеральный розыск. При этом сыщики не исключают, что жертв на счету маньяка гораздо больше.

В конце 2019 года Андреева объявили в международный розыск. В списке Интерпола он находится на первой строке среди обвиняемых в убийствах и изнасилованиях.

Маньяка ранее замечали в разных городах страны — от Новосибирска до Ростова-на-Дону. СК полагает, что маньяк пользуется поддельными документами. Кроме того, оставаться на свободе ему помогает непримечательная внешность без особых примет, которая позволяет мужчине легко раствориться в толпе.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев предложил помощь в поимке опасного преступника Валерия Андреева, на счету которого может быть более 100 жертв. Он также известен как «орский маньяк». Ранее появилась информация, что Андреев может скрываться в Москве.