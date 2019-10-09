https://static.news.ru/photo/b41e0cc2-ea83-11e9-a2fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столичные полицейские ищут в Восточном административном округе Москвы злоумышленников, совершивших разбойное нападение. По предварительной информации, неизвестные в масках ударили топором по голове мужчину и отобрали у него деньги.

По данным силовиков, преступников было минимум четверо. Они скрылись на автомобиле марки Dodge без госномеров, передаёт источник News.ru.

Ранее редакция сайта сообщала, что в Новой Москве двое мужчин напали на девушку, избили её и насильно усадили в автомобиль марки Opel Astra белого цвета. По словам очевидцев, автомобиль скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Инцидент, по предварительным данным, произошёл в деревне Власово Марушкинского поселения.