Рыбинскому маньяку предъявили обвинение

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Следователи предъявили обвинение Виталию Молчанову, задержанному за изнасилование и убийство двух сестёр в Рыбинске Ярославской области. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина это уголовное дело было передано в центральный аппарат ведомства.

Виталию Молчанову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (убийство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера), — говорится в сообщении СК РФ.

Уточняется, что следователи и криминалисты продолжают сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд необходимых судебных экспертиз.

Как писал NEWS.ru, Рыбинский городской суд получил ходатайство следствия об аресте Виталия Молчанова. Заседание по этому делу может пройти в закрытом режиме, потому что речь идёт о совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Виталий Молчанов, задержанный за изнасилование и убийство двух малолетних дочерей своей сожительницы, раскаялся в содеянном. На допросе он заявил, что сам не понимает, почему совершил это чудовищное преступление.

Молчанов проходит в качестве главного подозреваемого по делу о совершении преступлений в отношении двух девочек 8 и 13 лет. Ранее он был судим по статьям: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения.