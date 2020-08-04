На следующий день после заседания суда над Ангелиной и Крестиной Хачатурян, где решался вопрос об участии присяжных, родственники убитого Михаила Хачатуряна собрали пресс-конференцию. Мероприятие проходило на площадке канала «360».

В пресс-конференции участвовали сестры Михаила Хачатуряна Марина и Наира, адвокаты Алексей Папенов и Георгий Чугуашвили. Чугуашвили рассказал, что сторона потерпевших также подавала ходатайство о возврате дела в прокуратуру, но уже для ужесточения квалификации — к существующему обвинению в убийстве по предварительному сговору (пункт «ж» ч.2 статьи 105 УК) они просили добавить пункт «з» той же статьи (убийство из корыстных побуждений). В ходатайствах о возвращении дела в прокуратуру суд отказал и той, и другой стороне.

Наира и Марина говорили о поведении девушек до трагедии. Они обращали внимание на то, что сестры чувствовали себя довольно свободно: несмотря на внешнюю строгость отца, девушкам якобы было многое позволено, а у Марии даже были некие «отношения» с девушкой в 14-летнем возрасте.

Георгий Чугуашвили Александр Авилов/АГН «Москва»

Также родственницы Хачатуряна не верят, невзирая на экспертизу, в невменяемость младшей сестры.

Мария была самой хитрой из всех сестёр, она всегда понимала, что она делает. Мало верится, что она была невменяемой в момент совершения преступления, — сказала Наира.

Адвокат Чугуашивли добавил, что факт невменяемости Марии ещё под вопросом. По его словам, суд может прийти к выводу, что девушка осознавала опасность своих действий.

При таком развитии событий у суда есть право отправить дело в прокуратуру, а затем объединить дела в одно, — утверждает он.

Адвокат Папенов напомнил о параллельно идущем гражданском процессе в отношении сестёр. Родственники Михаила подали иск о защите чести и достоинства. Их оскорбили слова матери девушек Аурелии Дундук о том, что Хачатурян её изнасиловал, в результате чего родился сын. Однако, по их словам, экспертиза установила, что мальчик не биологический ребёнок убитого.

Сестры Хачатуряна также заявили, что Аурелия якобы изменяла своему мужу и ушла из дома сама, а не под его давлением. Михаил, по их заверениям, не был таким жёстким в воспитании до ухода из семьи жены.

Он хотел вырастить приличных дочерей, чтобы они не пошли по стопам мамы, поэтому был таким строгим, — говорят родственницы Хачатуряна.

В конце июля 2020 года Бутырский и Московский городской суды столицы начали рассматривать дела сестёр Хачатурян. Дело младшей сестры — Марии — было выделено в отдельное производство из-за того, что на момент совершения преступления она ещё была несовершеннолетней.

Мария Хачатурян Сергей Булкин/NEWS.ru

В июле Генпрокуратура со второй попытки утвердила обвинительное заключение по делу с квалификацией «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». В первый раз ведомство потребовало от следствия переквалифицировать действия девушек на самооборону.

В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать: «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы.

В июле 2018 года в Москве был убит Михаил Хачатурян. В содеянном признались его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.