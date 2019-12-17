https://static.news.ru/photo/a31f83ac-20c9-11ea-a044-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/Global Look Press

В Объединённых Арабских Эмиратах полиция арестовала 41-летнего Ридуана Тахи, которого власти Нидерландов искали по линии Интерпола.

Лидер криминального картеля «Ангелы смерти», члены которого работают в Европе и Африке, жил на вилле в Дубае. Его задержание стало возможным благодаря совместной работе полиции города, голландских правоохранителей и Интерпола, сказано в пресс-релизе.

Dubai Police arrest Ridouan Taghi, leader of the notorious gang 'Angels of Death’ https://t.co/VoY7IfF47V pic.twitter.com/2QbfDB1lWn — Gulf Today (@gulftoday) December 16, 2019

Выходца из Марокко связывают с несколькими убийствами и покушениями. За информацию о нём полиция Нидерландов объявляла награду в размере €100 тысяч. Его поиски велись в ОАЭ из-за сведений о том, что Тахи въехал в страну по поддельным документам.

Ранее издание The Guardian составило рейтинг 10 самых разыскиваемых преступников. Список возглавил Абубакар Шекау, который с 2009 года является лидером группировки «Боко Харам» (признана террористической и запрещена в России), писал NEWS.ru.