https://static.news.ru/photo/331935fa-bd03-11e9-8791-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Суд избрал меру пресечения жителю Тюмени, который обстрелял сотрудников Росгвардии из травматического пистолета.

Мужчина отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Следствие продолжает работу по установлению причин и обстоятельств произошедшего. В случае признания мужчины виновным, ему будет грозить лишение свободы на срок вплоть до пожизненного, сообщается на сайте СКР по Тюменской области.

Как ранее писал News.ru, в результате происшествия пострадал один росгвардеец. Злоумышленник также получил ранение – ему прострелили ногу при попытке бегства.