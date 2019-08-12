Суд избрал меру пресечения жителю Тюмени, который обстрелял сотрудников Росгвардии из травматического пистолета.
Мужчина отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).
Следствие продолжает работу по установлению причин и обстоятельств произошедшего. В случае признания мужчины виновным, ему будет грозить лишение свободы на срок вплоть до пожизненного, сообщается на
Как ранее писал News.ru, в результате происшествия пострадал один росгвардеец. Злоумышленник также получил ранение – ему прострелили ногу при попытке бегства.