На Алтае вынесли приговор банде, взимавшей дань с военных

https://static.news.ru/photo/9410887c-54b5-11eb-b6ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Суд признал 11 жителей Алейска (Алтайский край) виновными в мошенничестве, грабеже, вымогательстве и похищении людей. Жертвами преступников становились военные. Четверым осуждённым также инкриминировали действия в составе организованной группы.

Следствие установило, что с января 2014-го по август 2015 года 11 мужчин, действуя в разном составе и в разное время, совершили 37 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений на территории Алейска и Алейского района. Злоумышленники вымогали деньги у солдат-контрактников из ближайшей войсковой части. У военных требовали от 2,5 тысячи до 120 тысяч рублей. Отказавшихся похищали и избивали, принуждая расстаться со средствами. Жертвами преступников стали более 30 человек, сообщает СУ СК РФ по Алтаю.

В августе 2015 года один из военнослужащих обратился в полицию. Расследуя один эпизод, правоохранители вышли на след банды вымогателей. Деятельность преступной группы пресекли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по региону.

Суд приговорил руководителя преступной группы к 12 годам лишения свободы, других участников — к срокам от 8,5 до 12 лет. Осуждённые, проходившие по отдельным эпизодам, получили от 2,5 до 6 лет.

Ранее на территории Москвы силовики задержали двух полицейских. Правоохранителей подозревают в вымогательстве под угрозой возбуждения уголовного дела. После задержания они будут уволены из органов по отрицательным мотивам, передавал NEWS.ru.