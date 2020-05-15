Киллер Татаренков рассказал, почему дал показания против Анатолия Быкова

https://static.news.ru/photo/d8bb67e4-96a1-11ea-8ee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киллер Владимир Татаренков решил дать показания против бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова из чувства солидарности.

Он ожидал, что Быков окажет ему какую-то поддержку, пока он находится в колонии. Однако бизнесмен ему ничем не помог. Мужчина не уточнил, о какой конкретно помощи идёт речь.

Я себе ничего не загадываю, мне уже мало осталось до освобождения. И пусть каждый отвечает за своё. Поэтому пусть каждый отвечает за своё, — объяснил Татаренков журналистам.

По версии следствия, Анатолий Быков в 1994 году заказал убийство двух жителей Красноярска. В материалах дела указано, что 23-летний Александр Наумов входил в преступную группировку, которую возглавлял Быков. В начале 1994 году между ними возник конфликт. Наумов считал, что Быков несправедливо распределяет денежные средства от преступной деятельности. Через некоторое время перед автомобилем бизнесмена произошёл взрыв. Мужчина решил, что на него устроили покушение Наумов и его приятель Кирилл Войтенко.

Организация убийства была поручена Владимиру Татаренкову, который привлёк к этому Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. Они расстреляли Наумова и Войтенко 24 июля 1994 года. Исполнители убийства были задержаны. Татаренков скрывался в Греции. Его задержали в 1999 году правоохранители этой страны. В России киллера приговорили к 13 годам лишения свободы в 2012 году, сообщает Znak.com.

Анатолия Быкова задержали 7 мая. На следующий день суд Красноярска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 26 дней. Адвокаты обжаловали это решение суда.

NEWS.ru писал, что Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства.