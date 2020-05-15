Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

https://static.news.ru/photo/51130028-9687-11ea-a8db-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Быков Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Следственный комитет предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства, которое было совершено в 1994 году. Об этом 14 мая журналистам сообщили представители пресс-службы СК РФ.

ГСУ СК по Краснодарскому краю и Республике Хакасия Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Бизнесмен был задержан 7 мая и затем арестован. О причастности Быкова к организации убийства Наумова и Войтенко сообщил криминальный авторитет Владимир Татаренков. В настоящее время он отбывает срок за организацию этого преступления.

NEWS.ru подробно рассказывал, как в 1999 году Татаренков уже обвинял Быкова в уничтожении бизнесменов и участников преступных группировок, но впоследствии отказался от своих слов, объяснив, что такие показания от него якобы требовали дать силовики.