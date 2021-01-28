Христо Грозев рассказал о награждённом за отравление Доку Умарова

https://static.news.ru/photo/a229447e-6155-11eb-b7ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Bellingcat Христо Грозев в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, что сотрудник ФСБ, отравивший лидера террористического подполья Доку Умарова, получил высокую награду.

Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе расследования Грозева, которое ещё не опубликовано. По словам журналиста, награду получил один из членов команды ФСБ, которая якобы занимается ликвидацией при помощи ядов, Иван Осипов.

Наш анализ показывает, что Иван Осипов который был на Кавказе в момент убийства, вскоре после смерти Умарова получил государственную награду. Стал человеком с льготным статусом. Мы ещё определяем, какая награда, я не уверен, что это Герой России, скорее всего, уровнем ниже. Подобный льготный статус, который получил Осипов, мы видим у генералов и у отличившихся ветеранов чеченских войн, — рассказал Грозев.

Ранее Грозев совместно с коллегами из The Insider выпустили расследование, в котором утверждают, что группа сотрудников ФСБ причастна к нескольким убийствам публичных деятелей в России.